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Общество

Родственники упавшего со строительных лесов мужчины поблагодарили врачей Пскова

Родственники упавшего со строительных лесов в Пскове мужчины поблагодарили врачей Псковской областной больницы, которые спасли его. Об этом сестра пострадавшего рассказала в сообществе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что после падения ее брат оставался в сознании до приезда «Скорой помощи», пытался подниматься и говорить.

«Очень больно осознавать и страшно представлять, что он пережил за эти 15 минут. Мы - семья, родные, близкие, узнали о случившемся только спустя пять часов», - написала сестра пострадавшего.

Она также рассказала, что брата увезли в Псковскую областную больницу и сразу же приступили к операции.

«Вся наша семья выражает огромную благодарность неравнодушным людям, вызвавшим скорую помощь, тех, кто находился рядом и пытался помочь до их приезда, тех, кто помогал погрузить в машину. Невероятно благодарны своевременной и высококвалифицированно оказанной медицинской помощи-медикам, хирургам, сделавшим все возможное,чтобы он остался жив. И он жив. Благодаря вам, отзывчивые люди и настоящие профессионалы своего дела», - отметила женщина.

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