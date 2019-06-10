Пропавшего псковского пенсионера нашли полицейские
В Пскове сотрудники правоохранительных органов нашли 69-летнего Владимира Пшеничнова, который вечером 3 июня ушёл из дачного дома в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Стражи порядка нашли разыскиваемого в Пскове. По информации полицейских, с мужчиной всё в порядке.
Также ранее правоохранительные органы обнаружили пропавшую 42-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Татьяну Баскову, которая утром 6 июня ушла из Дома паломника и не вернулась. Её нашли на территории Печорского района.