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Спорт

Около 2 тысяч участников ждут на мероприятиях Олимпийского Дня в Великих Луках

В Псковской области в рамках празднования Олимпийского Дня, который состоится 16 июня на острове Дятлинка в Великих Луках, в мероприятиях примут участие около 2 тысяч человек. Об этом на встрече с журналистами рассказали организаторы мероприятия, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Еще 2 тысячи человек ожидаются на мероприятиях в муниципалитетах. Всего Олимпийский День в Псковской области охватит 16 районов. В рамках Олимпийского Дня состоятся состязания по гиревому спорту, ворк-ауту, гребле на тренажерах. Кроме того, пройдет олимпийский квест.

Шоу силового экстрима проведут на острове Дятлинка. Также 16 июня в Великих Луках будет проходить День воздухоплавания, поэтому все участники Олимпийского Дня смогут понаблюдать за полетами воздухоплавателей.

Заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов рассказал, что из Пскова на мероприятия приедут четыре мастера спорта СССР: Светлана Семенова, Марина Студнева, Мария Фадеева и Нина Черемисина.  

«Я в восторге, что все это будет проходить, я это говорю не как спортсмен, а как простой человек. Я часто слышу, что люди хотят больше таких мероприятий. Молодежь это подталкивает к развитию спорта», - считает серебренный и бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР Нина Черемисина.

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