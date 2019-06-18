Мужчина на кухне – 3.0. № 13. Паста «Дядюшка Андре» от Камиля Хардина

13:28, 18 июня 2019, ПАИ

Герой проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» – актер Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина Камиль Хардин. Из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» итальянскую пасту по рецепту дядюшки Андре, а также рассказал о роли псковской сцены в его жизни, каучсёрфинге, опыте в сыроварении и своем псевдониме.

В прошлом году мне посчастливилось посетить Сицилию, в которой мечтал побывать с самого детства. Там я жил в итальянской семье, состоящей из отца – дядюшки Андре, и его сына – Бенедетто.

Эту пасту я назову именем того, кто меня и научил ее готовить – «Дядюшка Андре»! Он и показал, как приготовить самую настоящую итальянскую пасту с соусом из черри и свежего базилика.

Как оказалось, итальянцы и правда едят пасту на завтрак, обед и ужин. Это не стереотип. К тому же, они практически не используют в пасте и пицце какие-либо добавки.

О пути в театр

Окончив школу в Магнитогорске, я стал учиться актерскому мастерству в Челябинске. Изначально скептически относился к дальнейшей учебе в этом городе – он ничем не славится, кроме металлургических заводов и «красных труселей». Как оказалось, в Челябинске очень хорошие педагоги – чуть ли не прямые ученики Константина Станиславского. Например, мне преподавал мастер, который учился у Бориса Захавы – прямого ученика Станиславского.

Потом я влюбился – такое бывает. Девушка работала в драмтеатре в Набережных Челнах. Там мне и предложили работу, дальнейший перевод в Казанский государственный университет культуры и искусств, где я получил диплом.

О роли Пскова в актерской карьере

Когда пришла пора двигаться дальше, хотел найти работу ближе к Европе, Москве и Петербургу. Не в сторону Сибири хотелось двигаться. Случайно на федеральном телеканале увидели репортаж о том, что в Пскове после реконструкции открылся театр. Написали в Facebook Василию Сенину, который в то время был художественным руководителем. Он ответил, чтобы мы приезжали, и начали работать.

Уже на второй месяц мне дали главную роль в спектакле «Роберто Зукко» в постановке Ришара Брюнеля. Для меня это была стрессовая ситуация, потому что я был новым человеком, молодым и «зеленым» в большом академическом театре, а мне в партнеры давали народного артиста России Юрия Михайловича Новохижина, заслуженного артиста России Сергея Владимировича Попкова, которые смотрели на меня и «сканировали». Это была большая ответственность и, скажу честно, было очень страшно. Кстати, в августе уже будет 5 лет, как я работаю в драмтеатре Пскова.

Псков совершенно неожиданно развернулся для меня как актерская площадка. Здесь произошло знакомство с Дмитрием Дмитриевичем Месхиевым, в сериале которого я снялся в эпизодической роли. После первого дубля он подошел и сказал, что будет снимать меня еще. Он сдержал свое слово. Через 1,5-2 года он пригласил меня на одну из главных ролей в его полнометражном фильме «Два билета домой». С этим фильмом мы поехали на «Кинотавр», и затем у меня появился агент, который дает мне работу.

Вот недавно я прилетел из Молдавии, в которой, как и в Санкт-Петербурге, занимался полнометражными проектами. Там и там – режиссерский дебют. Сейчас продюсеры очень любят «вкладывать» в дебютантов, потому что они делают что-то новое.

О каучсёрфинге

Я люблю практиковать в путешествиях каучсёрфинг, и принимаю у себя гостей из разных стран. Например, из Аргентины гостил парень. Занесло в Псков-то! А когда путешествую, люди также бесплатно принимают к себе. Это позволяет раз в пять глубже окунуться в жизнь страны. И это интересно!

Например, к дядюшке Андре меня заселил его сын-музыкант Бенедетто. Первое время нам было сложно выговорить его имя, поэтому называли его просто – Бидончик.

Когда вместе ели пасту и пили домашнюю лимончеллу – дядя Андре любит, так сказать, «погнать» – они начали учить нас итальянскому мату. Мы не остались в стороне и научили их русскому. Поэтому, когда Бенедетто по-русски ругался на отца, посылая тем самым его очень далеко и надолго, нам было как-то даже неловко.

Об опыте сыроварения

Однажды подсмотрел, как варится сыр, и закупил домой свежие творог и молоко. Получилось сварить с первого раза! На второй раз тоже. А когда приехал в Магнитогорск, рассказал об этом маме. Тогда она взяла у соседки много творога и молока, чтобы я сварил на всю родню. Пришлось варить в чане! В итоге – фиаско. Пришлось всё вылить.

В Сицилии понравился тамошний традиционный десерт – канноли. Это вафельная трубочка, внутри которой начинка из сыра рикотты. А когда был в Молдавии на съемках, попробовал мамалыгу – по сути пшенку, которую подают с моцареллой, курицей и соусом. В каждом кафе и ресторане она доступна.

О том, как плачут актеры

Кто-то может заплакать по щелчку, как Сергей Безруков. Шутят, что он может контролировать скорость слезы. Вообще, это одна из разниц между молодым и взрослым поколением актеров. Например, когда снимал короткометражку на набережной Великой, то попросил Сергея Владимировича Попкова заплакать. Он моментально настроился и сказал, что готов.

А если бы мне сказали: «Камиль, надо заплакать», то я бы пошел почитал Станиславского, съездил бы на тренинги, посмотрел бы видеоуроки, подготовился и словил бы дзен. Это целая процедура. А в кино прибегают к ухищрениям – в районе глаз намажут ментоловым карандашом, потому и рыдаешь как известно кто.

О псевдониме

Взять псевдоним меня побудила сложная система киноиндустрии. Несколько продюсеров, не знакомых друг с другом, сказали, что это стоит сделать для кино, поскольку по паспорту я Иблеев. Но для этого мне была необходима поддержка родителей и авторитетных людей в сфере кино. Например, Юлия Пересильд меня в этом поддержала.

Я хотел выбрать фамилию родственников. А поскольку все родственники татары, то на выбор была ну очень татарская фамилия, а вторая фамилия дяди – Хардин, которую и выбрал. Поэтому созвучие с актером Томом Харди – это просто очень приятное совпадение.

Паста «Дядюшка Андре»

Ингредиенты:

- спагетти;

- свежий базилик;

- томаты-черри;

- сыр пармезан;

- свежие шампиньоны;

- масло;

- соль.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Рецепт

Дольше всего готовятся грибы. С них и начнем – порежем. Вместо грибов можно использовать креветки или курицу, что угодно. Только не стоит заменять на рыбу из Великой. Привкус точно будет отдаляющим от Италии.

Режем черри на двое.

Теперь их надо намять! Чтобы сделать органическим соус.

Нарежем немного базилика и добавим к черри.

Грибы немножко посолим и отправим жариться. Предварительно необходимо налить масло. Затем отправим в кипяющую воду спагетти.

Немного посолим соус из помидоров. Затем поставим его на плиту, подождем, пока закипит, и снимем.

Для антуража и из моей любви к базилику можно отправить его веточку в грибы для аромата.

Натрем сыр.

По готовности выкладываем спагетти в тарелки.

К макаронам отправляем грибы, наливаем соус, добавляем тертый сыр и базилик.

Вот так выглядит самая настоящая сицилийская паста, которую мы прозвали «Дядюшка Андре».

Базилика было много! Помидоры и базилик придают кислый вкус, на любителя, но мне очень нравится. Немножко свежей органики в ваши дома!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!