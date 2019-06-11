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Политика

Более 568 млн направил Минпромторг на электротехнический кластер Псковской области за 3 года

Более 568 млн рублей предоставил Минпромторг России с 2016 по 2018 год на реализацию проектов электротехнического кластера Псковской области. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым в Москве 10 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона. 

На сегодняшний день в Псковской области реализуются четыре совместных проекта промышленного электротехнического кластера. По словам Дениса Мантурова, они направлены на создание новой, уникальной для России серии электротехнической элегазовой продукции. Предполагается снижение импорта, усиление конкурентных преимуществ в энергетическом машиностроении, а также повышение энергетической безопасности России.

В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с министром ряд вопросов, касающихся ситуации в промышленном секторе экономики Псковской области. Михаил Ведерников рассказал, что по итогам 2018 года в регионе достигнута положительная динамика по ряду базовых показателей экономического развития: выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличился объем инвестиций в основной капитал.

В Москве 10 июня у Михаила Ведерникова прошла серия встреч, в ходе которых с членами правительства обсуждались перспективы развития Псковской области. 

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