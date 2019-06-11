Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей
Началась видеотрансляция из редакции Псковского агенства информации, гость проекта ПАИ-live - главный станитарный врач Псковской области Александр Нестерук. В Псковской области ежегодно санитарные службы фиксируют повышенное загрязнение водоемов возле официальных пляжей и просто возле мест традиционного купания жителей. В ходе интервью в прямом эфире глава регионального управления Роспотребнадзора объяснит, насколько опасно загрязнение, объяснит его причины, оценит безопасность купания в детских летних лагерях, а также прокомментирует рапространенные ведомством накануне правила выбора мороженого, расскажет о проблемах уличной торговли в регионе. Вопросы Александру Нестеруку можно оставить на странице ПАИ-live.