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Общество

Начался ПАИ-live по состоянию воды у псковских пляжей

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агенства информации, гость проекта ПАИ-live - главный станитарный врач Псковской области Александр Нестерук. В Псковской области ежегодно санитарные службы фиксируют повышенное загрязнение водоемов возле официальных пляжей и просто возле мест традиционного купания жителей.  В ходе интервью в прямом эфире глава регионального управления Роспотребнадзора объяснит, насколько опасно загрязнение, объяснит его причины, оценит безопасность купания в детских летних лагерях, а также прокомментирует рапространенные ведомством накануне правила выбора мороженого, расскажет о проблемах уличной торговли в регионе. Вопросы Александру Нестеруку можно оставить на странице ПАИ-live.

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