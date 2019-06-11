Школьница из Москвы написала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую»

13:35, 11 июня 2019, ПАИ

Школьница из Москвы Софья Шамраева написала «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую». Как сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке Пскова, новинка издана в псковском издательстве «Пальмир. Москва-Самолва» тиражом 500 экземпляров.

В аннотации к изданию говорится, что это «краткая увлекательная история о тех временах, когда европейские купцы пускались в опасные предприятия в псковскую землю».

Презентация книги состоится в Пскове 26 июня в 13:00 в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23.

Мама Софьи, Ирина Шамраева, отметила, что её дочь давно увлекается сочинительством и мечтает стать драматургом. Софья часто приезжает в Псков, потому что здесь выросла её мама. Во время зимних каникул Шамраевы в очередной раз побывали в Псковской области. На этот раз семья съездила на экскурсию в Порхов. Там они познакомились с Почётным гражданином Порхова, краеведом Мартином Нармонтасом, который показал им собственный «Музей Ганзы». Мартин Нармонтас увлёк Соню, и она решила написать про ганзейское прошлое псковичей по мотивам его рассказов. В результате у девушки получился исторический детектив.

Свою книгу Софья посвятила, конечно же, 39-м Международным Ганзейским дням.