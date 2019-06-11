Александр Седунов: Основной период ЕГЭ в Псковской области прошел без нарушений

16:34, 11 июня 2019, ПАИ

В Псковской области тестирование ЕГЭ по основным предметам прошло без нарушений, как со стороны участников экзамена, так и работников пунктов проведения экзамена. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов по итогам совещания в режиме видеоконференции с первым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзором Музаевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам Александра Седунова сейчас уже известны результаты экзаменов по географии, литературе и математике базового и профильного уровней. Председатель комитета по образованию подчеркнул, что в регионе стобалльные результаты получили 4 выпускника, сдававшие литературу, в прошлом году - только один. Два выпускника Псковского технического лицея набрали 100 баллов по профильной математике.

Рособранадзор поручил все результаты ЕГЭ обработать до 4 июля, чтобы выпускники школ успели подать документы в вузы.