Молодежное гуляние пройдёт в дни Ганзы в Пскове

17:46, 11 июня 2019, ПАИ

Молодежное Ганзейское гуляние «Из истории в современность» проведут для делегатов Молодой Ганзы в Ганзейские дни в Пскове. Мероприятие состоится 28 июня в 20:00 и продлится до полуночи, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре.

Перед началом данного мероприятия гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению венков, сделать фото на память и попробовать угощения от двух псковских кафе, которые разместят свои точки на праздничной площадке. После этого гостей будет ждать интерактивная часть молодежного гуляния. В частности, будут проведены хороводы, народные игры и развлечения.

Кроме того, для гостей праздника выступят лучшие молодые исполнители Пскова и региона. А по завершению концерта пройдёт дискотека.

XXXIX Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. С программой праздника можно ознакомиться ЗДЕСЬ.