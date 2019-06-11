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Культура

Выставка петербургского художника Ивана Несветайло откроется в «Доме на Набережной» в Пскове

12 июня в 18:30 в галерее «Дом на Набережной» в Пскове откроется выставка петербургского художника Ивана Несветайло «Скажи себе «Здравствуй». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы выставки.

Иван Несветайло – художник-монументалист, автор живописных произведений, настенных росписей и рельефов, украшающих частные и общественные пространства не только в России, но и во многих других странах мира. Его произведения находятся в восьми государственных музеях России, Украины, Италии. Активная творческая деятельность началась в 1990-е годы, когда по инициативе художника создавались творческие группы («Треугольник+», «Белая пирамида») и даже художественное направление («би-реальность»). В настоящее время Иван Несветайло – член правления секции монументального искусства Союза художников Санкт-Петербурга, активный участник выставок.

В Пскове будут представлены произведения разных лет, связанные сквозной темой автора – осознанием себя в окружающем мире посредством искусства. «Так совпало, что выставка открывается в День России. Здесь уместно сказать, что вопросы, поставленные художником, их осмысление, приобретают еще и социальный подтекст. Мы живем в сложном геополитическом пространстве. Проблемы самоидентификации, нахождение социально-культурных векторов развития остаются открытыми», - рассказали организаторы выставки.

Это первая экспозиция после пожара в доме Сафьянщикова, она разместится в отремонтированном помещении на втором этаже. На первом пока идет ремонт в рамках подготовки к Ганзейским дням. Художники «ПсковАрта» самостоятельно восстанавливают галерею и другие помещения в доме Сафьянщикова.

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