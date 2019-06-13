Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах

11:21, 13 июня 2019, ПАИ

Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в деревне Славковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Порховскому району 11 июня. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Есть основания полагать, что стреляли из пневматического оружия.

В ночь с 10 на 11 июня неизвестные подъехали на автомобиле к аистиному гнезду и расстреляли пару птиц. По словам местных жителей, это было новое гнездо, птицы его свили в этом году, но птенцов завести не успели. Самку убили сразу, а самец успел взлететь, но и в него попали. Дробью птице прострелили плечевую кость.

Утром местная жительница Ирина Егорова узнала о случившемся и обратилась в соответствующие инстанции. Раненного аиста отловили, к спасению подключились Управление ветеринарии по Псковской области в лице начальника Веры Баданиной и первый в России реабилитационный центр для белых аистов в Гдовском районе, куда и доставили птицу.

Автор проекта, кандидат биологических наук, орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский» Марина Сиденко рассказала, что 12 июня сотрудники Гдовской станции по борьбе с болезнями животных Светлана Зимина и Инна Малых прооперировали аиста, левое крыло ампутировано. «Аисту больше никогда не летать, предстоит послеоперационное лечение», - отметила Марина Сиденко.

По её словам, это далеко не первый случай в Псковской области. «Я искренне желаю тем, кто это безумие совершил, осознать, что они сотворили. Обидеть аиста – дурной знак. Этих людей ждут большие испытания и неприятности. Мой сосед в смоленской деревне говорил: «Того, кто обидит аиста, у нас все люди осудят». Хотелось бы, чтобы таких случаев больше не было», - добавила орнитолог.