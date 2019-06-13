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Геннадий Григорьев: Стрельба по аистам в Порховском районе - поступок живодёров

«Такое просто недопустимо. Это поступок живодёров», - прокомментировал стрельбу по аистам в Порховском районе региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Геннадий Григорьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Геннадий Григорьев выразил надежду, что виновных  в ближайшее время удастся найти – порховская полиция проводит проверку. Он также рассказал, как три года назад откликнулся на просьбу неравнодушных порховичей и помог спасти аиста в деревне Полоное. Птица не смогла улететь в теплые края вместе со своими сородичами и была вынуждена убегать от собак, прятаться от холода. «Но нам удалось поймать птицу и определить в питомник, где она получила необходимую помощь, набралась сил и смогла перезимовать. Оказалось, что у аиста были проблемы с крылом», - вспомнил депутат.  

Он сообщил, что в рамках партпроекта «Чистая страна» занимается со школьниками и прививает им доброе и ответственное отношение к братьям меньшим. Так, недавно состоялась акция, в ходе которой ребята смастерили и передали в порховский зооприют «Добрый (Северо-Запад)» будки для бездомных собак. «А раньше они даже и не знали о том, что есть такой приют в Порховском районе, и этим животным нужна помощь. Я уверен, что теперь эти дети никогда не выкинут животное на улицу, а уж тем более не нанесут ему вред», - заявил Геннадий Григорьев. По его словам, работа с подрастающим поколением продолжится, чтобы в будущем исключить ситуации, подобные произошедшей в Славковичах.

В ночь с 10 на 11 июня неизвестные расстреляли аистов в гнезде. Самку убили сразу, а самец успел взлететь, но ему задело дробью плечевую кость. Раненного аиста отловили, 12 июня его прооперировали сотрудники Гдовской станции по борьбе с болезнями животных. Левое крыло пришлось ампутировать, летать птица больше не сможет. Она останется в реабилитационном центре для белых аистов в Гдовском районе.

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