Названы лучшие медработники Псковской области

17:43, 13 июня 2019, ПАИ

13 июня во время торжественного приёма в честь Дня медицинского работника были названы лучшие врачи, фельдшеры и медсестры Псковской области по итогам работы за 2019 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, лучших медработников региона наградила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В частности, лучшим терапевтом стала заведующая приемным отделением Псковской городской больницы Юлия Жабская. Лучшим врачом-педиатром признана заведующая психоневрологическим отделением детской областной клинической больницы Ольга Белеменко. Лучшим акушером-гинекологом стал врач Псковской городской больницы Александр Корнилов. А грамоту лучшего врача-стоматолога получила сотрудница Псковской стоматологической поликлиники Марина Финогенова.

Медицинская сестра Псковской городской поликлиники Марина Иванова была признана лучшей в терапевтическом профиле, медицинская сестра-анастезистка Псковской областной клинической больницы Анна Федотова — в хирургическом профиле. В сфере акушерства и гинекологии лучшей признана акушерка родового отделения с операционными Псковского перинатального центра Татьяна Сенина, в педиатрической сфере победила медицинская сестра детской городской поликлиники Елене Стрельчинской. Лучшим сотрудником фельдшерско-акушерского пункта стала фельдшер филиала «Палкинский» Псковской межрайонной больницы Ольга Яблокова.

Грамоты также были вручены медицинской сестре отделения спортивной медицины детской областной клинической больницы Раисе Васильевой и зубному врачу стоматологической поликлиники Людмиле Солодковой.

Кроме того, лучшей регистратурой в 2019 году была названа регистратура Гдовской районной больницы. Награда была вручена главному врачу учреждения Елене Зайцевой.