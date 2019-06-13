Великолукские школьники пройдут олимпийский квест

10:51, 14 июня 2019, ПАИ

Олимпийский квест пройдут 50 школьников в рамках празднования Олимпийского Дня в Псковской области, который состоится 16 июня в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подготовка к квесту ведется несколько недель. В это время в школьных лагерях проходят занятия, на которых ребятам рассказывают об олимпийском движении и спорте. Также школьники посетили музей спорта Псковского края.

Олимпийский квест будет включать в себя теоретические и практические задания. По итогам соревнований определят трех призеров, которым вручат награды 16 июня.

Все участники квеста получат олимпийский дневник с информацией об олимпийском движении и выдающихся спортсменах. Каждую учебную неделю школьники будут узнавать об истории Олимпийских игр, основах олимпизма, читать выдержки из Олимпийской хартии и развитии спорта в Псковской области. Эти сведения размещены на страницах дневника.

К Всероссийскому Олимпийскому дню Псковская область присоединится в 10-й раз. Мероприятие, направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни, пройдет в Великих Луках на острове Дятлинка 16 июня с 10:00 до 18:00. Ожидается порядка 2 тысяч участников и зрителей, в том числе около 100 судей. Они будут оценивать участников соревнований на 10 площадках.

Запланированы состязания по легкой атлетике, шахматам, пляжному волейболу, стритболу, мини-футболу, гиревому спорту, воркауту, запланироаны велосипедная гонка, гребля на тренажерах, скейтбординг. Также состоятся массовая зарядка, шоу силового экстрима, показательные выступления профессиональных спортсменов и концерт под открытым небом.