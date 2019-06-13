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Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка

В Пскове на пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов, где под колёсами мотоцикла погибла 6-летняя девочка, появится светофор. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на установку объекта направят 1,5 млн рублей. Поправки в бюджет города на 2019 год и плановый период внесли депутаты Псковской городской Думы на 26-й очередной сессии 14 июня.

Смертельное ДТП произошло 7 апреля. Девочка переходила дорогу вместе с мамой. Автомобили пропустили пешеходов, а мотоцикл, которым управлял нетрезвый мужчина, поехал дальше и сбил ребёнка. Девочка умерла от полученных травм в больнице

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Виновник ДТП взят под стражу.

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