Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны

20:38, 14 июня 2019, ПАИ

14 июня депутаты Псковской городской Думы приняли решение о сокращении собственного бюджета. Речь идет о представительских расходах и лимитах на командировки.

«Мы проводим ревизию затрат Псковской городской Думы на собственное обеспечение. Было принято решение сократить в первоочередном порядке затраты в размере полумиллиона рублей для того, чтобы высвободившиеся средства направить на ремонт пищеблока в школе №18 и на ремонт класса в школе №1», - рассказала и.п. главы Пскова Елена Полонская в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Она уточнила, что в школе №1 по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выполняется ремонт кабинета для первоклашек, которые 1 сентября сядут за парты. В школе №18 проблемы были выявлены по итогам «родительской экспертизы» - это целое движение, инициаторами которого выступили кураторы партийного проекта «Единой России» - «Крепкая семья». К началу учебного года пищеблоку этой школы требуется капитальный ремонт.

«Мы понимаем, что весь бюджет города Пскова расписан наперед. Именно поэтому депутаты начали искать средства в смете Псковской городской Думы. Я сейчас занимаюсь анализом данных затрат и считаю, что у нас нет такой острой необходимости столь большое внимание уделять командировкам. У нас на сегодняшний день есть чем заниматься на территории муниципального образования. И такие большие затраты на поездки просто не нужны. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что приносит пользу городу. Больше пользы принесет направление этих средств на ремонт пищеблока и класса», - заявила Елена Полонская.

Она добавила, что в настоящее время продолжается работа с анализом расходов и в ближайшее время еще несколько статей бюджета могут быть пересмотрены.