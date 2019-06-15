Парение аэростатов над Великими Луками обещают 15 июня организаторы Встречи воздухоплавателей

09:04, 15 июня 2019, ПАИ

15 июня жители и гости южной столицы Псковской области, города Великие Луки, смогут наблюдать за парением аэростатов, не выбираясь за пределы городских улиц. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-центре Международной встречи воздухоплавателей, вечером воздушные шары поднимутся прямо над центром Великих Лук.

На данный момент обсуждается возможность создания одной из целей для аэронавтов на территории крепости, другой вариант - дать оттуда старт для участников полетов. Окончательное решение будет принимать дирекция Встречи, и во многом это решение зависит от погодных условий. Накануне именно погода внесла свои коррективы в планы участников.

В пресс-центре уточнили, что на 18:30 назначен предполетный брифинг, по итогам которого и станет известно окончательное решение о возможных стартах этим вечером над Великими Луками.