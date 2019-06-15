В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой

17:17, 15 июня 2019, ПАИ

Организаторы в целях соблюдения мер безопасности закроют для катеров, лодок и катамаранов, а также водных мотоциклов и других плавсредств акваторию реки Великой от моста 50-летия Октября до Ольгинского моста. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказали в Ганзейской дирекции.

В это время на данном участке реки будут проходить спортивные соревнования, по берегам откроются праздничные площадки - это Ганзейская ярмарка с участием мастеров из разных стран, это спортивная площадка, на которой пройдут соревнования по пляжному волейболу, это и площадка-презентация экономических возможностей Псковской области.

Организаторы просят владельцев водного транспорта учесть вводимые ограничения при планировании своего отдыха с 27 по 30 июня 2019 года.

Программа Ганзейских дней Нового времени ЗДЕСЬ.