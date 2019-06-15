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Общество

В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой

Фото: Дарья Хваткова

Организаторы в целях соблюдения мер безопасности закроют для катеров, лодок и катамаранов, а также водных мотоциклов и других плавсредств акваторию реки Великой от моста 50-летия Октября до Ольгинского моста. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказали в Ганзейской дирекции. 

В это время на данном участке реки будут проходить спортивные соревнования, по берегам откроются праздничные площадки - это Ганзейская ярмарка с участием мастеров из разных стран, это спортивная площадка, на которой пройдут соревнования по пляжному волейболу, это и площадка-презентация экономических возможностей Псковской области. 

Организаторы просят владельцев водного транспорта учесть вводимые ограничения при планировании своего отдыха с 27 по 30 июня 2019 года. 

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