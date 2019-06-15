В дни Ганзы псковичи и туристы могут попасть на органные концерты в Печорах

10:00, 16 июня 2019, ПАИ

28 июня в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А состоится гала-концерт молодых органистов России - участников Органной Академии. Об этом Псовскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.



29 июня в 16:00 там же выступит органист из Москвы Алексей Шмитов. 30 июня в 16:00 для слушателей сыграют органисты из Риги (Латвия) Гуна Кисе и Лариса Царькова.

Музыканты будут играть на историческом духовом органе. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь на пожертвования слушателей, собранные средства идут на восстановление уникального инструмента.