0
15:44
«О чем пишут женщины»: Писательницы Ольга Шерстобитова и Наталья Косухина поделились секретами мастерства с псковскими читателями
13:52
В Псков вернулись Царские врата XVI века
10:53
С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова
18:20
Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове
13:50
«Золотая кладовая»: Псковские бриллианты чистой воды
11:51
Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
11:08
Инопланетное пати в Париже: почему новые «Люди в черном» заставят вас стереть себе память
Еще новости
Культура

В дни Ганзы псковичи и туристы могут попасть на органные концерты в Печорах

28 июня в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А состоится гала-концерт молодых органистов России - участников Органной Академии. Об этом Псовскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

29 июня в 16:00 там же выступит органист из Москвы Алексей Шмитов. 30 июня в 16:00 для слушателей сыграют органисты из Риги (Латвия) Гуна Кисе и Лариса Царькова.

Музыканты будут играть на историческом духовом органе. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь  на пожертвования слушателей, собранные средства идут на восстановление уникального инструмента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псков вернулись Царские врата XVI века
15 июня 2019
В Псков вернулись Царские врата XVI века
С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова
15 июня 2019
С 15 июня по летнему расписанию работает смотровая площадка во Власьевской башне Пскова
Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове
14 июня 2019
Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове
Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
14 июня 2019
Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
13 июня 2019
Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
11 июня 2019
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
10 июня 2019
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10 июня 2019
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня

Идет загрузка...