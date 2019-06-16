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Общество

На прошедшей неделе 10 самолётов-разведчиков перехватили у границ России истребители ВКС

 

За неделю 29 летательных аппаратов вели разведку неподалёку от границ России, сообщает пресс-служба Минобороны. в российском Министерстве обороны.

Военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили 10 вылетов для перехвата и сопровождения иностранных разведчиков. При этом нарушения воздушного пространства РФ удалось не допустить.

Ранее сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции, которые осуществляли полёт всего в 50 км от границ России.

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