На прошедшей неделе 10 самолётов-разведчиков перехватили у границ России истребители ВКС
За неделю 29 летательных аппаратов вели разведку неподалёку от границ России, сообщает пресс-служба Минобороны. в российском Министерстве обороны.
Военнослужащие ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил выполнили 10 вылетов для перехвата и сопровождения иностранных разведчиков. При этом нарушения воздушного пространства РФ удалось не допустить.
Ранее сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции, которые осуществляли полёт всего в 50 км от границ России.