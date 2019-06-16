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Общество

Первые боевые стрельбы прошли на учениях в Сербии с участием десантников из Псковской области

Фото пресс-службы Минобороны

Десантники из России, Сербии и Белоруссии провели первые боевые стрельбы на военном полигоне в Сербии в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения «Славянское братство–2019», сообщает пресс-служба Минобороны.

Псковские десантники произвели пристрелку автоматов АКС-74 и АК-74М, пулеметов РПК, поразили мишени из гранатомётов РПГ-7В и РПГ-26 «Аглень», отработали ведение огня из подствольных гранатометов ГП-34 и ГП-25 «Костёр».

На другом полигоне военнослужащие многонациональной батальонной тактической группы поделились опытом на тренировке по блокированию и захвату объекта.

В этом году союзные маневры проходят в пятый раз. В 2015 году впервые такие учения проводила Россия. В 2016-м они состоялись в Сербии на полигоне под Белградом, в 2017-м прошли неподалеку от белорусского Бреста, в 2018 году — у Новороссийска.

В сербско-белорусско-российских учениях, которые продлятся до 27 июня, примут участие в общей сложности порядка 600 военнослужащих, в том числе 200 десантников из Псковской области. От вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белорусии - до 60 военнослужащих. Также в Сербию переброшено 50 единиц  колесной и гусеничной военной техники, пять самолётов ИЛ-76 мд ВКС России, комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

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