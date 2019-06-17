0
10:43
Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
10:11
Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни
09:08
Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня
14:17
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
11:27
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
11:20
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
18:07
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
Еще новости
Общество

Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни

Фото: Дарья Хваткова

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области уточнил детали ввода ограничений для плавательных средств в акватории рек региональной столицы с 27 по 30 июня. В эти дни в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Ранее Ганзейская дирекция сообщила о закрытии реки Великой для лодок. Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, ограничение вводится на реке Великой от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста. Кроме того, закроют для плавательных средств и реку Пскову от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

В комитете уточнили, что запрет касается маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов. Все это прописано в приказе ведомства от 13 июня. Однако есть ряд исключений. Так, запрет не коснется катеров специально уполномоченных контрольно-надзорных и cпасательных служб, плавательных средств, задействованных в проведении международного фестиваля, судов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой лицензионной основе.

Официально данный приказ вступит в силу 23 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой Усиленные наряды ГИБДД будут нести службу на псковских дорогах накануне Ганзы Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника Молодежное гуляние пройдёт в дни Ганзы в Пскове Школьница из Москвы написала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую» В дни Ганзы Роспотребнадзор проверит уличных торговцев в Пскове Перспективы развития Псковской области губернатор обсудил в Москве Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет Победителей областного конкурса «Псковская книга-2018» наградят 13 июня Самые крупные коллективы приедут на Ганзу в Псков из Латвии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
17 июня 2019
Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни
17 июня 2019
Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни
Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня
17 июня 2019
Выставка-гуляние «Псковские ерши» в четвёртый раз пройдёт в Пскове 20 июня
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
16 июня 2019
Елена Полонская: Медицинские работники всегда пользовались особым уважением
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
16 июня 2019
Михаил Ведерников: В Псковской области медработники трудятся за двоих
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
16 июня 2019
Предстоящая неделя в Псковской области начнётся с жары
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
15 июня 2019
В одной из школ Пскова к сентябрю создадут «кикоинский класс»
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой
15 июня 2019
В Ганзейские дни в Пскове закроют для катеров и лодок акваторию реки Великой

Идет загрузка...