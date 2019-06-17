Уточнены детали ограничения для лодок на реках в Пскове в Ганзейские дни

10:11, 17 июня 2019, ПАИ

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области уточнил детали ввода ограничений для плавательных средств в акватории рек региональной столицы с 27 по 30 июня. В эти дни в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Ранее Ганзейская дирекция сообщила о закрытии реки Великой для лодок. Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, ограничение вводится на реке Великой от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста. Кроме того, закроют для плавательных средств и реку Пскову от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

В комитете уточнили, что запрет касается маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов. Все это прописано в приказе ведомства от 13 июня. Однако есть ряд исключений. Так, запрет не коснется катеров специально уполномоченных контрольно-надзорных и cпасательных служб, плавательных средств, задействованных в проведении международного фестиваля, судов, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой лицензионной основе.

Официально данный приказ вступит в силу 23 июня.