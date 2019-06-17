Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня

10:27, 17 июня 2019, ПАИ

17 июня в Великих Луках в рамках 24-ой международной встречи воздухоплавателей состоится ночное свечение аэростатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Это одно из самых ярких мероприятий программы фестиваля, оно пройдёт после завершения всех официальных встреч. В великолукское небо аэростаты поднимутся с площади Ленина. Старт будет дан в 21:00, продлится ночное свечение два часа.

Ранее ПАИ сообщало, что утренний полёт аэростатов в Великих Луках был отменён из-за низкой облачности. Итоги 24-ой международной встречи воздухоплавателей подведут по результатам предыдущих заданий. Награждение победителей пройдёт в 17:00 в Доме культуры Ленинского комсомола.