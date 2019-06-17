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Общество

Сохранить больницы в поселках намерены власти Псковской области

В Псковской области будут предприняты меры по сохранению больниц и поликлиник в небольших городах и поселках. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с врачами в здании Детской областной больницы 17 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос этот был поднят при обсуждении условий работы врачей.

Одна из проблем области — старые здания фельдшерско-акушерских пунктов, в некоторых нужен не просто косметический ремонт, а полномасштабная реконструкция, ведь в ряде из них до сих пор печное отопление. Было отмечено, что в регионе ведется активная работа по строительству новых ФАПов, оснащаются здания уже работающих медучреждений. Губернатор поручил руководителю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко изыскивать средства и обновлять ФАПы, а также в тех местах, где есть перспектива развития территории сохранить имеющиеся больницы и не отказываться от них в пользу новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Наряду с комплексом социальных мер поддержки медиков в рамках встречи обсуждался вопрос предоставления жилья, увеличения размера подъемных, а также приоритетного устройства в дошкольные образовательные учреждения не только детей врачей, но и среднего медицинского персонала.

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