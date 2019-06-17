Новое медоборудование появится в Псковской детской областной больнице

12:28, 17 июня 2019, ПАИ

В текущем году в Псковской детской областной больнице появится новое медицинское оборудование. Об этом было объявлено 17 июня в рамках посещения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым лечебного учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, до конца этого года будут закуплены аппараты компьютерной томографии и МРТ, а также рентген-аппарат. Главный врач учреждения Аркадий Гохман отметил, что новое медицинское оборудование очень ждут в больнице, и оно позволит увеличить и качество, и количество обследований. По его словам, сейчас в учреждении работает единственный КТ-аппарат, на котором за смену проводится 15–18 обследований, что в 2 раза превышает норматив. Что же касается аппарата МРТ, то он сломался более 5 лет назад и на данный момент не подлежит ремонту.

Новые КТ-аппарат и МРТ будут куплены за счёт средств федерального бюджета, которые поступят в Псковскую область дополнительно по договоренности губернатора с Минздравом и Минфином РФ. А рентген-аппарат поступит в медицинское учреждение в рамках федеральной программы «Развитие детских поликлиник». Конкурс по выбору поставщика уже объявлен.