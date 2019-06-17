Художники проекта «Театр повседневности» приглашают псковичей на прогулку-исследование

12:59, 17 июня 2019, ПАИ

Художники проекта «Театр повседневности» Денис Есаков и Савва Дудин приглашают псковичей на прогулку-исследование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Вместе с участниками спонтанно и свободно они будут изучать город как открытое произведение, постоянно трансформирующееся в процессе коллективного творчества», - пояснили в пресс-службе.

«Дрейф-прогулка» состоится 22 июня и начнётся в 11:00. Место сбора - галерея «Цех» на улице Пушкина, 13.

23 июня в 18:00 результаты совместного исследования будут представлены в формате перформативной лекции в галерее «Цех».

Савва Дудин, режиссер и преподаватель, живет и работает в Москве. Окончил факультет социальных наук Высшей школы экономики, где исследовал неравенство в системе образования. Стажировался в Стэнфордском и Гумбольдском университетах. Отвечает за образовательные методики в онлайн университете «Нетология». Сотрудничал с Moscow Music School, школой Летово, Центром Стратегических Разработок, Сколково, Telecom Electronic Beats. Сооснователь социальных проектов «SSL Lab» и «Поколение».

Денис Есаков, фотограф архитектуры и визуальный художник, живет и работает в Берлине. С 2013 года работы Есакова принимают участие в многочисленных групповых выставках, посвященных городской среде и архитектуре. Среди последних: «Легенды и мифы повседневной жизни» (Дом Гоголя, Москва) в 2018, «Дэвид Аджайе: Форма, Масса, Материал» (Музей современного искусства «Гараж», Москва), «Мельников/Ле Корбюзье (Вилла Савой, Пуасси) и «Сеансы фантомного соединения» (Институт Современного Искусства, Москва) – в 2017, «Простое равенство: внутренний модернизм» в рамках 5 Московской международной Биеннале молодого искусства (Галерея Граунд, Москва), «Объективно о Москве» (Мосстройинформ, Москва) – в 2016.