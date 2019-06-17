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Общество

Спуск к реке и пляж в деревне Родина Псковского района очищены от мусора

Спуск к реке и пляж в деревне Родина Псковского района отчистили от мусора волонтёры и сотрудники городского молодёжного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Всего в уборке территорий приняли участие 16 человек. Субботник прошёл в рамках подготовки к Молодой Ганзе.

28 июня в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени 80 делегатов Молодой Ганзы пройдут «водный путь» по торговому пути по реке Великой. Участники будут плыть на моторных катерах от поселка Родина до Ольгинского моста. Также для них подготовлена экскурсия «След Ганзейских купцов в Пскове».

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