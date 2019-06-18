Прощание с псковским писателем Александром Бологовым состоится 19 июня

11:07, 18 июня 2019, ПАИ

Прощание с писателем Александром Бологовым состоится 19 июня в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Гражданская панихида начнется в 11:00 в холле Большого концертного зала Псковской областной филармонии (Псков, улица Некрасова, 24). Отпевание писателя пройдёт в 12:00 в церкви Воскресения Христова в Орлецах.

Александр Бологов ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

Писатель родился 7 сентября 1932 года в Орле в семье железнодорожных рабочих. В 1961 году заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Приехал в Псков в 1963 году. Здесь несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение «Лениздата» на должность редактора. Его первая книга «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде. В 1973 году он был принят в Союз писателей СССР. 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России.

В 1983 году за книгу повестей и рассказов «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. Шукшина за короткий рассказ «Светлые души».