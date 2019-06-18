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Общество

Расписание движения автобуса №4 изменится в Пскове с 19 июня

Фото: пресс-служба Псковпассажиравтотранс

В Пскове с 19 июня изменится расписание движения автобусов, которые следуют по маршруту № 4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

В компании пояснили, что изменения связаны с сокращением пассажиропотока в период отпусков. В связи с этим произойдут сдвиги в интервалах движения автобусов. Они станут больше на 2-3 минуты. Подробно с расписанием автобуса №4 можно ознакомиться в разделе «Расписания» на сайте Псковпассажиравтотранса.

Ранее с 10 июня в Пскове изменилось расписание движения автобусов по маршрутам №6 и №17, а с 11 июня изменения коснулись автобуса №11.

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