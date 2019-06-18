Арестован экс-президент УЕФА Платини

12:22, 18 июня 2019, ПАИ

Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован. Его подозревают в коррупции, связанной с выборами страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. В настоящее время Мишель Платини находится в полицейском участке в Нантерре (Франция), сообщает «Спорт-экспресс».

В конце 2015 года комитет международной федерации футбола (ФИФА) по этике отстранил Мишеля Платини от футбольной деятельности на восемь лет за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков. Позднее срок был сокращён до шести лет.

Мишель Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 годы. Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.