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Общество

Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года

Фото: УМВД России по Псковской области

Опочецкий районный суд признал виновным местного жителя, который сбил трёх стоявших на остановке детей. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на три года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 26 ноября 2018 году около 7:30 47-летний мужчина в нетрезвом виде ехал на автомобиле УАЗ-31519 по автодороге «Новоржев-Опочка». Он вырулил на полосу встречного движения, но не справился с управлением и совершил наезд на посадочную площадку автобусной остановки, где находились дети. В результате ДТП пострадали двое мальчиков и девочка 13-ти, 15-ти и 12-ти лет. Водитель скрылся с места аварии, но позже его задержали дорожные полицейские.

Фото: УМВД России по Псковской области

Ситуацию с ДТП в Опочке взял под личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он принял решение транспортировать пострадавших в Псковскую детскую областную клиническую больницу.

Опочецкий районный суд признал водителя виновным в наезде на автобусную остановку, где находились трое детей. Теперь мужчина проведёт два года в исправительной колонии общего режима.

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