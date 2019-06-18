Колокол для Сквера Народовластия делают псковские кузнецы

16:54, 18 июня 2019, ПАИ

Мастера Псковского кузнечного двора приступили к изготовлению символического колокола, который украсит Сквер Народовластия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, кузнецы Александр Вишняков и Владимир Беженар показали спикеру облсобрания Александру Котову технологическое выполнение замысла.

По словам кузнецов, колокол будет весить около тонны, а в его изготовлении мастера будут использовать около ста заготовок нарезанного на полоски металла. Александр Вишняков отметил, что детали для колокола они будут вырезать с помощью газового резака.

Мастера кузнечного дела также отметили, что архитектор, автор проекта Владимир Шуляковский приезжает в мастерскую и контролирует ход работ. Александр Котов пожелал кузнецам удачи в работе и пообещал приехать, когда основа будущего колокола приобретёт формы.

27 марта парковой зоне в границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова было присвоено наименование «Сквер Народовластия». Такое решение приняла Псковская городская Дума по предложению депутатов областного Собрания. 10 лет назад на указанном участке депутаты ранних созывов ПОС заложили Аллею Парламентаризма. Со временем часть деревьев погибла, другие утратили декоративный вид. Чтобы поддержать традицию, заложенную предшественниками, депутаты приняли решение высадить новые деревья и установить в память об истории народовластия символ в виде вечевого колокола.

Известные работы мастеров Псковского кузнечного двора - кованая звонница в Порхове, фонарный столб с голубками в Печорах, кресла для влюблённых в Великих Луках, композиции на «Четырёх Углах», в Ульяновске есть Мост дружбы – коллективная работа кузнецов со всей России. Также авторству псковских кузнецы принадлежат въездные знаки в областной центр и изготовленный к фестивалю «День Скобаря» Китоврас. Однако с уходом основателя Псковского кузнечного двора Евгения Вагина многие связи были потеряны, и теперь кузнецы в основном выполняют частные заказы.