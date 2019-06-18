0
19:30
Наталия Соколова: Задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной
18:28
Где в Пскове вкусно поесть и отдохнуть: Кафе и рестораны с летними террасами
17:42
Десантники из трёх стран уничтожили условный лагерь противника на учениях в Сербии
16:59
Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов
16:54
Колокол для Сквера Народовластия делают псковские кузнецы
16:17
Более 2 триллионов рублей на реализацию федеральных и нацпроектов направят регионам в 2019 году
14:39
Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко
Еще новости
Общество

Наталия Соколова: Задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной

Одной из самых актуальных является задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, заявила улномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на межведомственном совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На совещании говорилось о том, что за прошедшие 5 месяцев в этом году на территории региона произошло 37 ДТП с детьми и подростками до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 40 детей получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что несмотря на большой объем проводимой целенаправленной работы по обучению детей навыкам безопасного участия в дорожном движении, острота ситуации в настоящее время сохраняется.

Встреча специалистов была приурочена к Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019». В ее рамках сотрудники Госавтоинспекции совместно с детским омбудсменом посещают детские оздоровительные лагеря, организовывают профилактические лектории по безопасности дорожного движения и другие мероприятия для участников дорожного движения различных возрастных групп.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наталия Соколова: Задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной
18 июня 2019
Наталия Соколова: Задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной
Десантники из трёх стран уничтожили условный лагерь противника на учениях в Сербии
18 июня 2019
Десантники из трёх стран уничтожили условный лагерь противника на учениях в Сербии
Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов
18 июня 2019
Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов
Колокол для Сквера Народовластия делают псковские кузнецы
18 июня 2019
Колокол для Сквера Народовластия делают псковские кузнецы
Более 2 триллионов рублей на реализацию федеральных и нацпроектов направят регионам в 2019 году
18 июня 2019
Более 2 триллионов рублей на реализацию федеральных и нацпроектов направят регионам в 2019 году
Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко
18 июня 2019
Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
Шесть кинолент из европейских стран поборются за главный приз кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
18 июня 2019
Шесть кинолент из европейских стран поборются за главный приз кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Идет загрузка...