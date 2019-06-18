Наталия Соколова: Задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной

19:30, 18 июня 2019, ПАИ

Одной из самых актуальных является задача по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, заявила улномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на межведомственном совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На совещании говорилось о том, что за прошедшие 5 месяцев в этом году на территории региона произошло 37 ДТП с детьми и подростками до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 40 детей получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что несмотря на большой объем проводимой целенаправленной работы по обучению детей навыкам безопасного участия в дорожном движении, острота ситуации в настоящее время сохраняется.

Встреча специалистов была приурочена к Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019». В ее рамках сотрудники Госавтоинспекции совместно с детским омбудсменом посещают детские оздоровительные лагеря, организовывают профилактические лектории по безопасности дорожного движения и другие мероприятия для участников дорожного движения различных возрастных групп.