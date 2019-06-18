Роман в жанре космооперы выпустила псковская писательница

21:23, 18 июня 2019, ПАИ

Роман в жанре космооперы «Ты – моё притяжение» выпустила псковская писательница Ольга Шерстобитова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама писательница.

«Когда ты вынуждена отправиться на далекую планету, чтобы сохранить тайну, а в твою жизнь неожиданно врывается мужчина и переворачивает ее вверх дном, переживать уже поздно. Легче согласиться на путешествие, полное приключений. Ведь предложение крылатого капитана «Звездного странника» так заманчиво! На неизведанных планетах ждут удивительные растения для исследований, а космос так и притягивает загадками. Да и сам красавчик-капитан явно что-то скрывает, выполняя секретную миссию! И все это просит, нет, жаждет моего вмешательства! А когда еще неожиданно нагрянет любовь… спасаться от такой катастрофы бесполезно», – говорится в аннотации к роману.

«Жанр космооперы для меня новый, еще неизведанный, – рассказала ПАИ Ольга Шерстобитова. – И надеюсь, первый опыт получился удачным!».

Она отметила, что читателей ждет всё та же романтическая сказка в легком космическом антураже. «Надеюсь, эта история о крылатом капитане-тейринце и землянке, приправленная юмором и приключениями, порадует моих читателей шуршанием страниц и станет одной из любимых!» – добавила Ольга Шерстобитова и пояснила, что это однотомник и продолжение не запланировано.

Тираж романа – 2000 экземпляров. Издательство АСТ, серия – «Любовь внеземная». Приобрести роман в Пскове можно в магазинах сети «Книжица» , во многих книжных магазинах России и за ее пределами, интернет-магазинах «Лабиринт» и «Читай-городе».

Ранее писательницы Ольга Шерстобитова и Наталья Косухина посетили редакцию Псковского агентства информации, где они рассказали о своем творчестве и презентовали свои книги.