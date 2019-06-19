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Общество

Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»

Порядка 65 дополнительных контейнеров установит в Пскове компания «Экопром» для сбора мусора на 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени. Как сообщил Псковскому агентству информации директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, из них порядка 50 контейнеров будут объемом 1,1 м³, а 15 – объемом 8 м³.

«В рамках взаимоотношений с управлением городского хозяйства администрации Пскова определены места и точки для размещения дополнительных контейнеров и бункеров, которые точно также в период проведения мероприятий будут вывозиться в ежедневном режиме», – пояснил он. Сергей Пайст уточнил, что в праздничной зоне №1 – в центре Пскова – вывоз отходов будет происходить в ежедневно с общедоступных площадок.

Директор компании «Экопром» добавил, что отходы будут вывозиться в основном в ночное время, когда откроют движение для спецтехники. Объем задействованной в вывозе ТКО техники составит порядка 7 единиц.

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