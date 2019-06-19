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Общество

«Навигатор по Ганзе» создали в Пскове

Комплексное информационно-методическое издание «Навигатор по Ганзе» создала Псковская областная универсальная научная библиотека и коллектив авторов. Издание подготовлено к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, сообщили Псковскому агентству информации в областной библиотеке.

Издание изготовлено для библиотекарей, специалистов сферы культуры и образования, которые станут участниками и гостями Ганзы-2019. Вся информация в издании написана на трёх языках: русском, немецком и английском.

В публикации имеется четыре раздела. В первом опубликованы статьи из периодики и монографий, которые раскрывают историю Ганзейского союза Старого и Нового времени и особенности развития торговых отношений Пскова с близлежащими городами Союза, в частности, Ригой и Тарту. Во втором — представлен опыт библиотек Псковской области по информационному просвещению разных категорий читателей в «ганзейском вопросе». В третьем разделе размещена информация об экскурсиях по Пскову. А в четвертом — информация об основных точках питания для гостей города.

При подготовке издания были задействованы ресурсы Псковской областной универсальной научной библиотеки, Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина», Порховской централизованной библиотечной системы, Национальной библиотеки Латвии, Медиа-холдинга Псковской области.

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