0
14:51
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
14:15
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
13:29
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
11:56
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
10:43
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
09:47
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
09:15
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
Еще новости
Общество

Для населения в Псковской области выпустят методичку по привлечению средств на капремонт

Для населения в Псковской области выпустят методичку по привлечению средств на капитальный ремонт. Этот вопрос обсуждался на круглом столе 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На встрече прозвучала информация о том, что спецсчета целесоображно открывать в домах, где число квартир превышает 100. Если квартир меньше, то жильцы не могут накопить нужную сумму на капитальный ремонт, поэтому в даном случае необходимо рассматривать возможность привлечения кредитных средств.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов пояснил, что заявку в фонд реформирования ЖКХ подает губернатор. «После того как будет доказана энергоэффективность, в регион поступает компенсация. Это существенные деньги, которые могут дать достаточно положительный эффект. Главный вопрос, есть ли у нас возможность для привлечения кредитных средств? Государство говорит, что компенсирует процентную ставку», - задался вопросом Алексей Кириллов.

Ему ответили, что для компенсации, например, в 5 млн рублей необходимо сделать ремонт на 20-30 млн рублей. «Речь ещё идёт и о том, что размер господдержки четко завязан на энергоэффективности, то есть на снижение потребляемых ресурсов», - напомнил Кириллов.

В итоге участники встречи указали в резолюции необходимость создания методички, в которой населению подробно объяснят порядок привлечения средства на капремонт. Также эксперты намерены привлечь к работе Сбербанк, который мог бы предложить специальный продукт для решения этой задачи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
19 июня 2019
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
19 июня 2019
Марина Гаращенко и Наталья Иванова ознакомились с работой Центра аккредитации и симуляционного обучения ПсковГУ
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
19 июня 2019
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
19 июня 2019
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
19 июня 2019
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
19 июня 2019
Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром»
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
19 июня 2019
Леонид Гелибтерман включил Псковскую область в число регионов-лидеров гастротуризма
Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове
18 июня 2019
Возможности обучения священников жестовому языку обсудили в Пскове

Идет загрузка...