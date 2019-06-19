Для населения в Псковской области выпустят методичку по привлечению средств на капремонт

12:40, 19 июня 2019, ПАИ

Для населения в Псковской области выпустят методичку по привлечению средств на капитальный ремонт. Этот вопрос обсуждался на круглом столе 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На встрече прозвучала информация о том, что спецсчета целесоображно открывать в домах, где число квартир превышает 100. Если квартир меньше, то жильцы не могут накопить нужную сумму на капитальный ремонт, поэтому в даном случае необходимо рассматривать возможность привлечения кредитных средств.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов пояснил, что заявку в фонд реформирования ЖКХ подает губернатор. «После того как будет доказана энергоэффективность, в регион поступает компенсация. Это существенные деньги, которые могут дать достаточно положительный эффект. Главный вопрос, есть ли у нас возможность для привлечения кредитных средств? Государство говорит, что компенсирует процентную ставку», - задался вопросом Алексей Кириллов.

Ему ответили, что для компенсации, например, в 5 млн рублей необходимо сделать ремонт на 20-30 млн рублей. «Речь ещё идёт и о том, что размер господдержки четко завязан на энергоэффективности, то есть на снижение потребляемых ресурсов», - напомнил Кириллов.

В итоге участники встречи указали в резолюции необходимость создания методички, в которой населению подробно объяснят порядок привлечения средства на капремонт. Также эксперты намерены привлечь к работе Сбербанк, который мог бы предложить специальный продукт для решения этой задачи.