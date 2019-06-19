0
13:16
Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы
12:29
Мальской велофестиваль пройдёт в Печорском районе с 21 по 23 июня
15:30
Пскович завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области
20:03
25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках выиграл Сергей Латыпов
11:18
Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне
10:27
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня
18:50
Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020
Еще новости
Спорт

Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы

Фото: Александр Сидоренко

Гостей праздничных мероприятий Ганзейских дней Нового времени приглашают побывать на спортивной площадке на городском пляже. Как рассказали Псковскому агентству информации в Ганзейской дирекции, именно здесь пройдет Международный фестиваль по пляжному волейболу «Ганза — 2019». Даты его проведения — 27-30 июня.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Пскова, администрация Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация волейбола».

Состязания проведут в нескольких номинациях: мужские и женские команды по два человека, команды юношей и девушек 2002-2003 годов рождения, юношей и девушек 2004 года рождения и моложе.

Старт фестивалю дадут 27 июня в 10 часов. Первые полуфиналы и финалы запланированы на 28 июня. 

Подать заявки для участия в фестивале можно до 24 июня. Для этого организаторы рекомендуют отправить обращение на электронную почту: ess12@yandex.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» откроется в Пскове 26 июня Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы «Навигатор по Ганзе» создали в Пскове Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром» В Пскове обсудят значимые события из жизни ганзейских городов Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко Шесть кинолент из европейских стран поборются за главный приз кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове В Пскове запретят проход с алкоголем на праздничные площадки Ганзы В Ганзейские дни в Пскове рекомендуют отказаться от транспорта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы
19 июня 2019
Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы
Мальской велофестиваль пройдёт в Печорском районе с 21 по 23 июня
19 июня 2019
Мальской велофестиваль пройдёт в Печорском районе с 21 по 23 июня
Пскович завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области
18 июня 2019
Пскович завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области
25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках выиграл Сергей Латыпов
17 июня 2019
25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках выиграл Сергей Латыпов
Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне
17 июня 2019
Летний фестиваль ГТО пройдёт в Пушкинских Горах в июне
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня
17 июня 2019
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 17 июня
Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020
16 июня 2019
Заслуженный мастер спорта СССР: Поддержка земляков поможет псковичам войти в олимпийскую сборную России-2020
Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту
16 июня 2019
Порядка 250 велосипедистов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту

Идет загрузка...