Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы

13:16, 19 июня 2019, ПАИ

Гостей праздничных мероприятий Ганзейских дней Нового времени приглашают побывать на спортивной площадке на городском пляже. Как рассказали Псковскому агентству информации в Ганзейской дирекции, именно здесь пройдет Международный фестиваль по пляжному волейболу «Ганза — 2019». Даты его проведения — 27-30 июня.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Пскова, администрация Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация волейбола».

Состязания проведут в нескольких номинациях: мужские и женские команды по два человека, команды юношей и девушек 2002-2003 годов рождения, юношей и девушек 2004 года рождения и моложе.

Старт фестивалю дадут 27 июня в 10 часов. Первые полуфиналы и финалы запланированы на 28 июня.

Подать заявки для участия в фестивале можно до 24 июня. Для этого организаторы рекомендуют отправить обращение на электронную почту: ess12@yandex.ru.