НКО научат правильно писать грантовые заявки на тренингах в Пскове

14:46, 19 июня 2019, ПАИ

3 и 4 июля на тренингах Фонда президентских грантов руководителей, сотрудников и волонтеров НКО Псковской области научат правильно писать грантовые заявки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Для представителей НКО прочитают лекцию по социальному проектированию, попросят сделать разбор ошибок в предложенной заявке и разработать групповой социальный проект на предложенную тему. Предполагается, что тренинг должен помочь НКО доработать свои заявки и увеличить, таким образом, шансы на победу в конкурсе президентских грантов.

Принять участие в учебном занятии могут представители НКО, прошедшие онлайн-курс Фонда президентских грантов «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». Курс доступен всем желающим. Ссылку для регистрации на тренинг получит каждый пользователь, выполнивший итоговое задание онлайн-курса. Дату участия в образовательном мероприятии можно выбрать в форме регистрации.

3 июля в 18:30 для победителей конкурсов президентских грантов 2018–2019 годов организуют семинар «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации».

По итогам прошлого года 21 социально значимый проект Псковской области получил федеральную поддержку на сумму более 36 млн рублей. В этом году в рамках первого конкурса Фонда президентских грантов авторы 14 социально значимых проектов из Псковской области получат 16 млн рублей. Затем состоятся еще два грантовых конкурса, в которых псковские НКО также намерены участвовать.

В проектном офисе «Команда 2018» проходят проектные школы для НКО Псковской области и физических лиц - соискателей грантов президента на развитие гражданского общества, а также для победителей конкурсов фонда по вопросам грантовой отчетности. Эксперты помогают в написании проектов и консультируют по вопросам участия в грантовых конкурсах.