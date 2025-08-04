Пролетевший между созвездиями Дельфин и Малый Конь метеор запечатлел пскович

23:29, 04 августа 2025, ПАИ

Метеор потока Персеиды запечатлел псковский фотограф Пётр Митрофанов. Фотографии он опубликовал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, ярких метеоров из потоков дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды в кадры не попалось. Порадовал только один яркий метеор, пролетевший между созвездиями Дельфин и Малый Конь, но он не принадлежит данным потокам, а, скорее всего, относится к уже активным Персеидам. Несколько Персеид также попали в кадр, но их съёмка в видеорежиме запланирована в пик активности с 12 на 13 августа», – говорится в сообщении.

На второй фотографии изображён метеор из потока Персеиды на фоне Млечного Пути и туманности Северная Америка. Так автор подписал второй снимок.