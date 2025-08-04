Екатерининскую площадь благоустроили в Новоржеве

23:52, 04 августа 2025, ПАИ

Работы на Екатерининской площади в Новоржеве завершены, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 4 августа, комиссия провела приёмку благоустройства Екатерининской площади. Работы реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, общественная территория в Новоржеве на улице Германа (вторая очередь) была победителем всероссийского голосования, которое проходило в 2024 году.

«Долгая подготовка проекта и согласование работ, соблюдение условий, ранее предъявляемых к территории скульптором, автором памятника Владимиром Эмильевичем Горевым, долгие старания подрядчика дали замечательный результат. Спасибо огромное всем новоржевцам, кто поддержал наш проект в 2024 году и проголосовал за эту территорию, кто поддерживал и активно помогал. За два года мы вместе сделали важное дело и получили красивую площадь и сквер!» – сказала Любовь Трифонова.

Ранее сообщалось, что в Кунье установили новую детскую площадку.