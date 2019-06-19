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Общество

Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни

Фото из группы "Российский Дед Мороз. Дом Деда Мороза" в социальной сети "ВКонтакте"

Российский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетит 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в отделе туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района.

В рамках ганзейского рынка в Пскове делегация из Великого Устюга оформит шатер (Великий Устюг входит в союз Русских ганзейских городов), где будет действовать фотозона. В связи с тем, что Дед Мороз – это бренд Великого Устюга, администрация решила представить его на Ганзейских днях.

В отделе туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района пояснили, что участие Деда Мороза предполагается 28 и 30 июня. 28 июня все желающие к 13:00 могут подойти к шатру и сфотографироваться с Дедом Морозом, пообщаться с ним. К тому же будет работать почтовое отделение – там можно написать письмо Деду Морозу и тут же его отправить.

Также Дед Мороз будет приветствовать всех гостей и псковичей на праздничных площадках: 28 июня в 12:30 в амфитеатре, в 15:05 в Детском парке. 30 июня Дед Мороз примет участие в театрализованном шествии.

В муниципалитете уточнили, что Дед Мороз приедет в одном из самых лучших нарядов, и он привык к теплому и жаркому климату. «Дед Мороз не чужд ничему современному и активно участвует в культурных мероприятиях», – добавили в отделе туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района.

Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней в Пскове можно здесь >>>

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