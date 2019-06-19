Порядка 180 заявок поступило на фестиваль «Цвет белой стены» в Пскове

15:08, 19 июня 2019, ПАИ

Порядка 180 заявок поступило на 6-й Открытый международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены», который пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

В этом году фестиваль работает в течение двух дней: 28 и 29 июня. Первый день будет посвящен просмотру творческих серий участников фотоконкурса HANSEartWORKS в Пскове «Традиции и современность». Он был объявлен в 2018 году в городах Ганзейского союза, оргкомитеты выбрали 23 победителей. Среди них оказались фотолюбители и профессионалы из России, Германии, Франции, Швеции, Нидерландов, Польши, Эстонии, Латвии. Всего на конкурс было представлено более 100 работ, и в рамках фестиваля в Пскове большинство из них будут показаны.

Начало запланировано на 28 июня в 22:30. За 40 минут до этого зазвучит инструментальная музыка – перед псковичами и гостями города выступит джазовый ансамбль Аркадия Галковского (Псков).

После будет показан видеоряд о Пскове (квадрокоптерная съемка) в сопровождении песни А. Мамедова «Троица», которую исполнит ведущий фестиваля Вячеслав Рахман. Аранжировку сделал Альбинас Циплияускас из Великих Лук.

На фоне видеоряда хореографический ансамбль «Русские узоры» (Псков) представит пластический этюд.

29 июня программа будет состоять из двух частей. Первая пройдет в формате «Best in five years» – будут показаны лучшие работы за пять лет существования фестиваля «Цвет белой стены».

Вторая часть программы будет состоять из новых работ на свободную тему, присланных российскими и зарубежными фотографами. Среди участников будут представители России (Пскова, Печор, Санкт-Петербурга, Вологды, Татарстана), Германии, США, Израиля, Латвии, а также фотоклуб «Фотон» (Монако, 10 авторов).

Организаторы фестиваля - администрация города Пскова, Псковский областной центр народного творчества, творческое объединение «Фотодело» (Псков).

Когда, где и на каких площадках пройдут 39-е Международные Ганзейские дни в Пскове, читайте ЗДЕСЬ.