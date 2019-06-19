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Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
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Общество

Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино

Предприятие-член псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей выделило средства на ремонт кровли детского сада в деревне Переслегино Великолукского района.

3 июня детский сад, в который ходят порядка 100 малышей, закрыли по причине неудовлетворительного состояния здания. Этим вопросом по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова занимался руководитель регионального отделения РСПП, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Вместе с главой района Сергее Петровым он побывал в аварийном здании садика «Росинка». Через несколько дней Сергей Петров встретился с генеральным директором Великолукского мелькомбината Владимиром Довгуном. В результате стороны пришли к соглашению о том, что ремонт кровли начнётся в ближайшие дни.

«Одно из предприятий нашего холдинга – «АгроНова» - находится на территории деревни Переслегино. Наши сотрудники водят своих детей в детский сад «Росинка» и переслегинскую гимназию. Решение о выделении денег на ремонт детсада уже принято, состоялись переговоры с компанией подрядчика, на днях строители приступят к выполнению работ», - заявил Владимир Довгун.

Компания выделит на ремонт кровли порядка 1 млн рублей. Работы планируется завершить в течение 1-2 месяцев.

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