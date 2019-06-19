Прокуратура: Ущерб в 1 млрд 173 млн рублей нанёс Псковской области Михаил Гавунас

17:53, 19 июня 2019, ПАИ

Бизнесмен, бывший вице-губернатор и вице-спикер областного Собрания Михаил Гавунас нанёс ущерб Псковской области на сумму более 1 млрд 173 млн рублей. Об этом было объявлено на межведомственном совещании, которое прошло в прокуратуре Псковской области 19 июня, передает корресподент Псковского агентства информации.

В ходе совещания руководители и сотрудники аппаратов правоохранительных органов области заслушали ход и итоги расследования, и оценили собранные СУ СК России по Псковской области доказательства по уголовному делу в отношении Михаила Гавунаса.

На совещании также было отмечено, что органы предварительного следствия заочно предъявили Михаилу Гавунасу обвинение в организации завладения мошенническим путем правом на имущество Псковпищепрома, принадлежавшего Псковалко, и агрофирмы Черской в части доли предприятия «Агрокомплекс», легализации доходов от этих преступлений, а также в фальсификации и использовании документов, подтверждающих наличие у него гражданства другого государства.

По результатам совещания принято решение о возможности окончания следственных действий по уголовному делу и направлении его в суд для рассмотрения. В настоящее время материалы уголовного дела предъявлены для ознакомления потерпевшим и стороне защиты.

Михаил Гавунас сейчас находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле. 11 июня 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем.