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Общество

ВЛГАФК будет сотрудничать с французским университетом

Фото: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта заключит соглашение с университетом Лотарингии (Нанси, Франция) и продолжит сотрудничество в рамках INSHS (Международной сети наук о спорте и здоровье) в области конкретных научно-исследовательских проектов и учебных программ. Как сообщили Псковскому агентству информации в академии, договоренность об этом достигнута по итогам визита в Великие Луки президента INSHS, профессора университета Лотарингии Джоэля Гайяра.

На фото Джоэль Гайяр. Фото: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

Джоэль Гайяр находился с ознакомительным визитом в великолукской академии физической культуры и спорта по приглашению ректора вуза Вячеслава Шляхтова с 11 по 16 июня. Целью визита являлось обсуждение дальнейшего сотрудничества, обмен опытом в области наук о спорте и здоровье, адаптивной физической культуры и олимпийского движения.

В рамках визита состоялся круглый стол, на котором французский педагог подробно познакомил профессорско-преподавательский состав ВЛГАФК с деятельностью INSHS и университета Лотарингии. Джоэль Гайяр также посетил фестиваль студентов 1-4 курсов ВЛГАФК по физической подготовленности в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», НИИ проблем спорта и оздоровительной физической культуры, музей спорта и олимпийского движения Псковского края, встретился со студенческим активом, оценил материально-техническую базу и возможности ВЛГАФК. Кроме того, профессор посетил 24-ую международную встречу воздухоплавателей, где познакомиться со спортивной инфраструктурой соревнований и совершил полет на воздушном шаре во время общего старта аэронавтов из крепости в день открытия мероприятия.

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