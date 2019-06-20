Более сотни выпускников школ Пскова получат медали «За особые успехи в учении»

11:38, 20 июня 2019, ПАИ

В 2019 году 110 выпускников Пскова окончили школы с медалью «За особые успехи в учении». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, самое большое количество медалистов в многопрофильном лицее № 4 – 14.

Второе место по количеству медалистов делят лицей «Развитие» и естественно-математические лицей №20 – по 13 выпускников. 11 медалистов в Псковском педагогическом комплексе, 10 – в инженерно-лингвистической гимназии, 8 – многопрофильном правовом лицее, по 7 – в гуманитарном лицее и ПТЛ.

Как пояснили в пресс-службе, чтобы стать таким медалистом, выпускник должен успешно сдать ЕГЭ и иметь аттестат с отличными итоговыми оценками по всем учебным предметам.

Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ города состоится 20 июня в ГКЦ Пскова. В прошлом году таких медалистов было 111.

С 11:00 20 июня до 11:00 21 июня розничная продажа алкоголя в Пскове запрещена.