0
12:01
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
11:46
На нескольких домах в Пскове появятся большие граффити
11:01
В Пыталово отремонтируют центральную улицу
10:29
Псковскому спортсмену Павлу Сорину предоставят квартиру
09:10
В Псков прибыла первая группа Детского хора России для участия в церемонии открытия Ганзейских дней
22:10
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
20:07
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
Еще новости
Общество

Более сотни выпускников школ Пскова получат медали «За особые успехи в учении»

В 2019 году 110 выпускников Пскова окончили школы с медалью «За особые успехи в учении». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, самое большое количество медалистов в многопрофильном лицее № 4 – 14.

Второе место по количеству медалистов делят лицей «Развитие» и естественно-математические лицей №20 – по 13 выпускников. 11 медалистов в Псковском педагогическом комплексе, 10 – в инженерно-лингвистической гимназии, 8 – многопрофильном правовом лицее, по 7 – в гуманитарном лицее и ПТЛ.

Как пояснили в пресс-службе, чтобы стать таким медалистом, выпускник должен успешно сдать ЕГЭ и иметь аттестат с отличными итоговыми оценками по всем учебным предметам.

Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ города состоится 20 июня в ГКЦ Пскова. В прошлом году таких медалистов было 111.

С 11:00 20 июня до 11:00 21 июня розничная продажа алкоголя в Пскове запрещена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
20 июня 2019
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
На нескольких домах в Пскове появятся большие граффити
20 июня 2019
На нескольких домах в Пскове появятся большие граффити
В Пыталово отремонтируют центральную улицу
20 июня 2019
В Пыталово отремонтируют центральную улицу
Псковскому спортсмену Павлу Сорину предоставят квартиру
20 июня 2019
Псковскому спортсмену Павлу Сорину предоставят квартиру
В Псков прибыла первая группа Детского хора России для участия в церемонии открытия Ганзейских дней
20 июня 2019
В Псков прибыла первая группа Детского хора России для участия в церемонии открытия Ганзейских дней
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
19 июня 2019
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
19 июня 2019
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
19 июня 2019
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля

Идет загрузка...