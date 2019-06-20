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Общество

Волонтеры убирают Псков в преддверии Ганзейских дней

Около 100 волонтеров на протяжении двух недель помогают убирать улицы Пскова в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В рядах добровольцев курсанты из псковского филиала академии ФСИН России, студенты Псковского политехнического колледжа, Псковского агротехнологического колледжа, Совета по молодежной политике при главе города Пскова, Молодой гвардии партии «Единая Россия» –  они убирают траву с тротуаров, подметают улицы, красят урны, детские площадки, закрашивают граффити, собирают мусор.

В частности, волонтеры собрали 30 мешков мусора на улице Калинина, 17 мешков - с Крестовского и Зонального шоссе. 19 июня студенты псковского филиала академии ФСИН России покрасили урны вдоль Октябрьского проспекта.

Также к подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням подключились и депутаты Псковской городской Думы Денис Иванов и Дмитрий Барабанов. Они помогли приобрести краску, кисточки и валики для покраски.

Подробнее ознакомиться с программой Ганзейских дней в Пскове можно здесь >>>

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