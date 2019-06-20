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Общество

Рыбаков ждет фестиваль «Псковская уха — 2019» в дни Ганзы

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове 29 июня на берегу реки Великой пройдет традиционный рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха — 2019». Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации организаторы мероприятия, к участию допущены все желающие без ограничений по возрасту.

Победителя выберут в группах: дети в возрасте до 12 лет и участники от 13 лет и старше.

29 июня на левом берегу реки от церкви Климента и вниз по течению до завода радиодеталей разместятся рыбаки.

Регистрация участников пройдет с 8:00 до 8:45. В 8:45 состоится торжественное открытие фестиваля. Соревнования начнутся в 9:00 и в 9:30 для разных возрастных групп.

Заявки от иногородних рыбаков принимали до 20 июня. Жители Пскова могут зарегистрироваться в день проведения мероприятия.

«Псковская уха — 2019» - это одно из мероприятий спортивной программы Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

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