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Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
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Экономика

Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Михаил Сутягинский. Фото с сайта pskov.ru

Группа компаний «Титан» примет участие в работе Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который состоится в Пскове 28 июня на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2).

Председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский выступит спикером на секции, посвящённой инструментам территориального развития промышленности. Участники этой встречи, в частности, планируют обсудить инструменты повышения инвестиционной привлекательности регионов: особые экономические зоны и промышленные кластеры; меры поддержки промышленного экспорта в интересах развития международной кооперации, а также формирование инвестиционных ниш и адресных кооперационных предложений инвесторам.

28 и 29 июня группа компаний будет представлена и на выставке региональной промышленности. На совместном с особой экономической зоной «Моглино» стенде «Титан» представит информацию о своей деятельности, продемонстрирует образцы продукции, которую выпускают предприятия холдинга. Также планируется организовать мастер-классы по химии, микроскопии и несколько презентаций с рассказом об уникальных свойствах ПЭТ-полимера. Эта часть работы выставки будет интересна и взрослым, и юным посетителям экспозиции.

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